V šmarskem domu upokojencev se okužba še širi, poteka razkuževanje doma

V šmarskem domu upokojencev se kljub preventivnim ukrepom okužba z novim koronavirusom še naprej širi.

Po zadnjih podatkih je tam že 131 okuženih stanovalcev in zaposlenih. Do konca tedna bodo razkužili vse prostore v stavbi.

Kot je sporočila direktorica Gordana Drimel, je stanje večine okuženih kljub številnim pridruženim obolenjem stabilno, trije stanovalci pa so se iz celjske bolnišnice v dom že vrnili. 31 stanovalcem, ki ne kažejo več znakov okužbe, bodo znova odvzeli brise. Prav tako se v delovni proces vrača prva okužena oseba med zaposlenimi.

Včeraj so se v domu že lotili čiščenja in razkuževanja prostorov. Razkuževanje bo opravil zunanji strokovni izvajalec. Po posameznih nadstropjih bodo do konca tedna razkuženi vsi prostori doma.

Vzpostavili bodo ločene prostorske cone, COVID ekipe, oskrbovance bodo razdelili glede na okuženost. Pri premeščanju opreme pomagajo prostovoljci štaba civilne zaščite in poklicni gasilci PGD Celje in PGD Steklarna Rogaška, so sporočili iz štaba Civilne zaščite zahodne Štajerske. (N. K. Foto: Občina Šmarje pri Jelšah)