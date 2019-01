V Šmarju v prvi obravnavi potrdili predlog proračuna

Včeraj so šmarski občinski svetniki potrdili osnutek proračuna za letos. Predvidevajo dobrih 12 milijonov evrov prihodkov. V proračunu je kar nekaj sredstev namenjenih za projekte, ki jih je načrtoval prejšnji občinski svet, dodali pa so nekaj novih, kot so začetek gradnje prizidka h kuhinji v šmarski osnovno šoli, začetek gradnje telovadnice v Zibiki, nakup določenih zemljišč in pridobitev idejne zasnove za športno dvorano v Šmarju pri Jelšah. Sicer pa je največ denarja namenjenega za cestno infrastrukturo, energetsko sanacijo objektov in ureditev kanalizacije v Grobelnem.

Predlog proračuna je do 11. februarja v javni obravnavi, svetniki pa ga bodo drugič obravnavali 28. februarja.

Sicer pa je bila včerajšnja seja prva pod vodstvom Matije Čakša, ki pravi, da se v novi vlogi dobro počuti in ga obkrožajo prijazni in korektni sodelavci.