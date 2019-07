Včeraj zvečer nekaj po 21.30 je v kraju Brecljevo, občina Šmarje pri Jelšah, zagorelo 60×20 metrov veliko gospodarsko poslopje, kjer je bila krma, stroji in 70 glav živine. Požar je gasilo več kot 100 gasilcev iz osmih gasilskih društev (PGD Šmarje pri Jelšah, Mestinje, Zibika, Šentvid pri Grobelnem, Pristava pri Mestinju, Sladka gora, Kristan vrh in Sveti Štefan). Ognjeni zublji so uničili celotno ostrešje, govedo so uspeli rešiti.