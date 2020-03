V Šmarju pri Jelšah se situacija zaostruje, tudi v domu upokojencev virus

V Šmarju pri Jelšah se situacija zaradi okužb s koronavirusom iz dneva v dan zaostruje. Znake okužb danes kaže tudi več stanovalcev doma upokojencev.

V Šmarju pri Jelšah je največje žarišče okužb s koronavirusom v tem delu države, po številu okužb na prebivalca pa največje. Situacija je resna, opozarja župan.

Kot smo poročali včeraj, so v šmarskem domu upokojencev okužbo odkrili pri sicer na videz zdravi zaposleni. Danes možne znake okužbe kaže že več stanovalcev, je za Radio Rogla povedal župan Matija Čakš.

Več informacij o stanju v domu upokojencev bo znanih kasneje.

Primanjkuje opreme!

Tako v domu upokojencev kot v šmarskem zdravstvenem domu, kjer je zdaj organizirana vstopna točka za jemanje brisov, pa zelo primanjkuje zaščitne opreme.

“Te opreme primanjkuje po celi državi. Mi se trudimo na vse pretege, včeraj smo iz vojaških rezerv dobili manjšo količino opreme, našli smo tudi maske, ki se lahko razkužujejo in so za večkratno uporabo. Za zdaj maske in očala imamo, a to ne bo dolgo trajalo. Mislim, da bomo morali težavo s pomanjkanjem opreme reševati iz dneva v dan,” je povedal župan in opozarja, da bo država na hitro težko zagotovila tako veliko količino zaščitne opreme. Samo v šmarskem zdravstvenem domu vsak dan porabijo 130 kosov te opreme, v katero sodijo skafandri, kape, maske in očala.

V Zdravstvenem domu zdaj jemljejo brise

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah je zdaj vstopna točka za jemanje brisov. Pred stavbo so že namestili kontejnerje, kjer bodo obolelim jemali brise – ti torej ne bodo več napoteni v Celje. Namestili so dva kontejnerja za izolacijo, čakanje, jemanje brisov, uredili so tudi sanitarije.

“O virusu ne bomo nič vedeli!”

Župan Matija Čakš je precej kritičen, ker pristojne službe brisov ne jemljejo bolj množično.

Uradni podatek o številu potrjenih okužb v Šmarju je namreč le 22, kar je nesmisel, saj je po nekateri ocenah okuženih več kot desetkrat več oseb (portal kozjansko.info ocenjuje, da je samo na Šmarskem okuženih 450 do 500 oseb).

“To, da ne jemljejo vzorce večim osebam, ni pametno. Ko bo epidemije konec, nihče ne bo zares vedel, kako se je bolezen širila, kako je reagirala glede na starostne skupine, kako se je virus obnašal glede na zunanjo temperaturo, podnebje, naše ukrepe. Nihče ne bo vedel, ali smo prav ravnali ali ne, saj nimamo nobenega podatka, kako se bolezen širi in napreduje,” opozarja župan.

“Zdaj sploh ne štejemo več tistih, ki imajo znake okužbe, smo na točki, kjer rešujemo samo tiste, ki imajo hujše znake. Stvari so zelo resne. Predvidevamo, da je – glede na inkubacijsko dobo – okužba v naš kraj prišla že veliko prej, kot smo jo zaznali na osnovni šoli.”

Prostovoljci, dostava hrane in zdravil

Župan in občinska civilna zaščita vse občane ponovno pozivata, da naj ostajajo doma in upoštevajo priporočila.

“Morda kdo ne verjame, da je situacija resna. Ljudje bodo bolezen vzeli resno, ko se bo pojavila prva smrtna žrtev. Ljudje smo takšni, da ne verjamemo, nočemo verjeti, dokler ne pride do najhujšega,” opozarja župan.

Če kdo potrebuje pomoč, se lahko obrne na občinski štab civilne zaščite in občino, saj po vseh krajevnih skupnostih dnevno dostavljajo živila in zdravila.

(Nina krobat)