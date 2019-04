Na Občino Šmarje pri Jelšah je prišla s strani občanov pobuda, da bi uredili igrišče za pse. Župan Matija Čakš je pojasnil, da so že našli primerno lokacijo, povezali pa so se tudi s kinološkim društvom. Na igrišču bi se lahko psi razgibali, poskrbljeno bi bilo za pasja igrala, klopco za lastnike in koš za pasje iztrebke. Tako bi poskrbeli, da psi ne bi uhajali na cesto in tudi da z iztrebki ne bi onesnaževali kmetijskih površin.