V Šmarju pri Jelšah proti poplavam: zadrževalnik, kmalu čiščenje potokov

V Šmarju pri Jelšah so začeli z ukrepi proti poplavam. Gradijo že zadrževalnik, kmalu pa se bodo lotili še čiščenja dveh potokov.

Do konca tega meseca naj bi izgradili manjši prodni zadrževalnik v Šmarju pri Jelšah, prostornine 500 kubičnih metrov. Zadrževalni bazen bo zadržal mulj, prod, vejevje in drugo, kar naraščajoče vode običajno nosijo s seboj, ob manjših nalivih pa tudi nekaj vode. Gradi podjetje Nivo Eko.

Za večjo pretočnost

“V sklopu zagotavljanja večje pretočnosti bo Nivo Eko še v tem mesecu oziroma takoj po pridobitvi soglasja od Direkcije Republike Slovenije za vode začel čistiti strugo Šmarskega potoka skozi naselje, vključno s pritokom Dvorskega potoka do železniškega mosta, in strugo Bobovskega potoka na območju Belega.

Na teh odsekih se je v strugah nabralo veliko nanosov, pretočnost pa ovira tudi bujna ali odmrla obrečna vegetacija,” so sporočili z Občine Šmarje pri Jelšah. Denar za dela sicer zagotavlja Direkcija za vode.

Nujni ukrepi

“Navedene aktivnosti so del izvedbe nujnih protipoplavnih ukrepov za zaščito naselja Šmarje pri Jelšah in območij, ki so bili prizadeti ob letošnjih močnejših nalivih.

Največ težav je povzročil potok izpod sv. Barbare, ki je hudourniškega značaja. Ob sušnih obdobjih skoraj presahne, ob nalivih pa se struga hitro napolni in prestopi bregove. Dodaten problem predstavlja tudi dejstvo, da je struga do kulturnega doma odprta, potem pa je po starem dotrajanem kanalu speljana do Šmarskega potoka, v katerega se zliva pod mostom pri Mavrinu.

Deroča voda prinese s sabo velike količine mulja in proda ter druge nesnage, ki se odlaga v kanalu, ki je zato postal praktično neprevoden za obilnejše vode. Tudi kamniti obok se je na več mestih že deloma porušil, kar onemogoča enostavno čiščenje z izpiranjem kanala. Strokovnjaki so ocenili, da bo treba kanal v bližnji prihodnosti zgraditi na novo, za kar se projekti že pripravljajo,” so še dodali na Občini.

(Nina Krobat, Foto: Občina Šmarje pri Jelšah)