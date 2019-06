V Šmarju pri Jelšah na slavnostni seji podelili plaketo, priznanja in denarno nagrado

Občina Šmarje pri Jelšah je s slavnostno sejo obeležila občinski praznik. Župana Matijo Čakša, občinsko upravo, svetnike, nagrajence in ostale goste so pred Kulturnim domom z glasbo pozdravili člani Godbe na pihala Šmarje pri Jelšah, v spodnji dvorani pa je za pijačo dobrodošlice poskrbel Matic Vizjak. S tem so bili zbrani deležni dobre popotnice do zgornje dvorane Kulturnega doma, kjer je bilo prizorišče letošnje slavnostne seje.

Po himni s strani stotih otrok OŠ Šmarje pri Jelšah je Maja Ratej, moderatorka večera, na oder najprej povabila župana Šmarja Matijo Čakša, ki ga je v obliki pogovornega večera povprašala o njegovih občutkih ob polletnem županovanju, pričakovanjih, težjih in prijetnejših nalogah. V nadaljevanju sta se na odru pridružila tudi oba podžupana, Nina Anderlič Petek in Jože Misja, v imenu županov so na oder povabili župana Rogaške mag. Branka Kidriča, pogovoru, čestitkam in dobrim željam pa se je pridružil tudi Milenko Ristič iz pobratene občine Lopare.

Po glasbenem premoru, za katerega so poskrbeli člani Big banda Šmarje, je bil čas za najslavnejši trenutek seje, podelitev plakete, priznanj in denarne nagrade. Župan je v družbi podžupanov denarno nagrado izročil Moškemu pevskemu zboru Šentvid pri Grobelnem, priznanji sta prejela Borut Lorger, kapelnik Društva godbenikov Šmarje in Jakob Romih, nekdanji predsednik KS Sveti Štefan. Posebno priznanje je šlo v roke Rafaelu Artičku – Rafu, ki je pred dvema desetletjema začel kopati edinstveno zemljanko Rafov rov, tokratno najvišje priznanje, plaketa, pa je šla v roke nekdanjemu dolgoletnemu županu ter direktorju Knjižnice Šmarje pri Jelšah Jožefu Čakšu, ki je ob koncu izkoristil slovesno priložnost in se zahvalil vsem, ki so ga v času njegovega delovanja na najrazličnejših področjih spremljali, mu pomagali in se trudili, da je občina Šmarje pri Jelšah postajala lepša in bogatejša. Ob koncu so zapeli še člani Moškega pevskega zbora Šentvid, z glasbo pa so v slovo pomahali tudi člani Big banda.