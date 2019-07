V Šmarju je zagorelo zaradi samovžiga sena, pristojne službe kmetovalce pozivajo k previdnosti

V ponedeljkovem požaru v Korpulah, občina Šmarje pri Jelšah, je zgorel velik gospodarski objekt s senikom, hlevom in prostorom za stroje. Družina s petimi otroki je ostala brez glavnega vira dohodka.

Zagorelo je zaradi samovžiga sena, iz istega vzroka je zagorelo v 10. julija v bližnjem Brecljevem.

Zagorelo je 60×20 metrov veliko gospodarsko poslopje, kjer je bila krma, živali in stroji. Kljub hitri pomoči sosedov in gasilcev se je požar hitro razširil in povzročil ogromno materialno škodo. Ta po nestrokovnih ocenah znaša več kot 100.000 evrov. Škorjakovi imajo sicer v lasti več kot 100 glav živine, v času požara jih je bilo v hlevu okoli 60, ostale pa na paši. Žal jim ni uspelo rešiti vseh. Ognjeni zublji so bili usodni za devet telic, prav tako so ob hrani za živali uničili še traktor in nekaj drugih strojev. Na intervenciji je sodelovalo več kot 100 gasilcev iz osmih prostovoljnih gasilskih društev (PGD Šmarje pri Jelšah, Mestinje, Zibika, Šentvid pri Grobelnem, Pristava pri Mestinju, Sladka Gora, Kristan Vrh in Sveti Štefan). Pogorišče je že v času intervencije kot veterinar obiskal šmarski župan Matija Čakš, občina je tudi tej družini obljubila pomoč.

Samovžig sena

Policisti in kriminalisti so z ogledom kraja požara in zbiranjem obvestil ugotovili, da je začelo goreti na podstrešju gospodarskega poslopja, kjer so bile shranjene bale sena, tujo krivdo so izključili. Spomnimo, da gre za tretji večji požar letos v občini Šmarje pri Jelšah. Januarja so ognjeni zublji uničili dom družine Jurše na Sladki Gori, pred dobrima dvema tednoma je požar v celoti uničil podobno veliko gospodarsko poslopje s hlevom v Brecljevem. Obe gospodarski poslopji sta zagoreli zaradi samovžiga sena. Na to nevarnost so v teh dneh začeli kmetovalce opozarjati tudi na kmetijsko-svetovalni službi Šmarje pri Jelšah. Kot so pojasnili, je čas letošnje prve košnje zaradi neugodnih vremenskih razmer zelo zamujal. Na večini površin se je tako zgodilo, da je ob času spravila prve košnje že rasla druga košnja. Ker gre za mešanico, ki se različno dolgo suši, je prišlo do spravila mešanice suhe in malo manj suhe krme s skrito vlago. V takšnih pogojih se ustvarjajo mikroorganizmi, ki sproščajo veliko energije oz. toplote, kar lahko privede do samovžiga. Vzroki za samovžig sena so lahko tudi drugi, pomembno pa je, da so kmetovalci pozorni na segrevanje in značilen vonj sena. »V primeru kislega vonja ali vonja po karamelu nemudoma ukrepamo in seno premečemo,« opozarja mag. Tatjana Pevec iz Kmetijsko-gospodarskega zavoda Celje, a pri tem priporoča skrajno previdnost, saj lahko s premetavanjem dovedemo dodaten zrak in pospešimo samovžig. »Nevarna doba za samovžig je od 3 do 6 tednov po skladiščenju sena. Samovžig sena se lahko pojavi tudi po veliko daljšem času, tudi po več letih,« še opozarja Pevčeva.

Pomoč družini

Za pomoč družini Škorjak je Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Šmarje pri Jelšah odprl račun za zbiranje sredstev. Denar lahko nakažete na:

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 6, 3240 Šmarje pri Jelšah

TRR: SI56 6100 0001 6073 732

Sklic: SI00 22072019

BIC banke: HDELSI22

Koda namena: CHAR

s pripisom »POŽAR ŠKORJAK«