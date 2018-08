V Šmarju 1. Festival družine in kulinarike

Javni zavod za turizem, šport in mladino Šmarje pri Jelšah je v petek praznoval prvi rojstni dan. V počastitev obletnice so na ploščadi kulturnega doma organizirali 1. Festival družine in kulinarike. Pripravili so ‘Kuhno pod jelšami’, cirkuško-čarovniško animacijo za otroke, lokalno tržnico in zabavne igre za družine. Za zabavo sta skrbela Aleš Novak in Euro kvintet. Na čelu zavoda je od ustanovitve Melita Bevc, zavod pa poleg tega, da skrbi za turizem, šport in mladino, izdaja občinsko glasilo.

Več o dogodku v naslednji številki Rogaških novic.