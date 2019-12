V Slovenskih Konjicah so prvi silvestrovali otroci

Konjičani bodo tudi letos silvestrovali dvakrat. Najprej – že včeraj, so to storili otroci. Na Mestnem trgu so se zabavali z Damjano Golavšek, s katero so priklicali dedka Mraza, ki je obdaril vse otroke. Zbrane je nagovoril tudi konjiški župan Darko Ratajc, plesali so v družbi Jay Dance Studia, nato pa je na oder stopila še Alya.

Konjiški praznični december pa bo tradicionalno vrhunec doživel na silvestrovo. Konjičani bodo v novo leto vstopili skupaj s skupino Original Pohorci. (Jure Mernik)

