Od leta 2018 so se v Slovenskih Konjicah prvi poslovili otroci. Na konjiškem Mestnem trgu so včeraj pripravili otroško silvestrovanje skupaj z BQL, Mojco Robič in plesalkami Plesne šole Spin, plesalci Jay dance studia. Otroke je obiskal in obdaril tudi dedek Mraz, vse zbrane pa pozdravil konjiški župan Darko Ratajc.

