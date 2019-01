V Slovenskih Konjicah odstranili nekaj poštnih nabiralnikov, za zdaj jih ostaja 5

V Slovenskih Konjicah so konec leta odstranili nekaj poštnih nabiralnikov, za zdaj jih ostaja 5. Iz Pošte Slovenije so sporočili, da so v lani odstranili poštne nabiralnike v Slovenskih Konjicah, pri katerih so izpolnjena merila za odstranitev. Poštni nabiralnik lahko odstranijo, če na podlagi dveh 14-dnevnih neprekinjenih štetij v razmiku najmanj treh mesecev ugotovijo, da je v njem povprečno manj kot deset pošiljk korespondence na dan.

Celoten odgovor in lokacije na katerih poštni nabiralniki zaenkrat ostajajo v Slovenskih Konjicah, v oddaji Beseda je vaša in v prihodnji številki lokalnega časopisa NOVICE.