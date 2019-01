V Slovenskih Konjicah odslej demenci prijazna točka

V Slovenskih Konjicah so zgodaj popoldne odprli demenci prijazno točko (DPT). Dogodek v dvorani Konjičanka sta pripravila Rdeči Križ Slovenije, Območno združenje Slovenske Konjice in združenje Spominčica-Alzheimer Slovenija. Demenci prijazna točka v Slovenskih Konjicah je ena izmed skoraj 80, ki so na voljo po Sloveniji in osma v Savinjski regiji. Predsednica Rdečega Križa Slovenije, Območnega združenja Rdečega Križa Slovenske Konjice, Irena Nečemer je ob tem izpostavila, da so predvsem svojci oseb za demenco ob večletni skrbi za bolnika izpostavljeni velikim psihičnim, fizičnim in čustvenim obremenitvam in izgorevanju, zato potrebujejo ustrezne informacije, znanje in podporo.

Nekatere članice Območnega združenja Rdečega Križa Slovenske Konjice so se o demenci že dodatno izobraževale. Sledila bodo še predavanja vsem ostalim članom in tako bodo vsi usposobljeni, da bodo nudili informacije o demenci, se pogovorili in pomagali poiskati ustrezno pomoč.

Ob tem je predstavnica Marjeta Artnik iz društva Spominčica-Alzheimer Slovenija izpostavila predvsem razširjenost demence in dodala, da je v središču zmeraj človek in ne bolezen. Dodala je še, da s pomočjo podpore skupnosti lahko osebe z demenco ostanejo dlje časa aktivne in v domačem okolju. Zato je ključnega pomena zagotoviti demenci prijazno okolje, saj v takšnem okolju osebe z demenco lahko živijo kakovostno in samostojno.

V programu, ki ga je povezovala Jerneja Ristič Levart so nastopile tudi učenke Glasbene šole Slovenske Konjice. Podžupani občin Slovenske Konjice, Zreče in Vitanje so nato skupaj s predstavnico društva Spominčica-Alzheimer Slovenija in predsednico Območnega združenja Rdečega Križa Slovenske Konjice na vrata sedeža društva nalepili nalepko DPT. Demenci prijazna točka je tako dobila svoje mesto tudi na Konjiškem, Zreškem in Vitanjskem.

Več in podrobneje kmalu v lokalnem časopisu NOVICE.