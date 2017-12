V Slovenskih Konjicah odprli prvi razpršeni hotel

V Slovenskih Konjicah so odprli prvi razpršeni hotel v Sloveniji. Ta bo združeval več manjših ponudnikov sob na različnih lokacijah štirih občin Destinacije Rogla – Pohorje. Za zdaj sobe v novem hotelu ponujajo na dveh lokacijah, v Dvorcu Trebnik in na Ranču Dravinja, v naslednjih dneh se jim bodo pridružili še nekateri novi ponudniki. Sobe v sklopu razpršenega hotela bodo ponujali preko spletnih platform, kjer bo mogoča tudi rezervacija. Za zdaj bodo namreč imeli ‘virtualno recepcijo’ – ko bo nekdo sobo rezerviral, bo na dogovorjenem mestu ob dogovorjenem času prevzel ključ. Cena nočitve z zajtrkom za dve osebi znaša okoli 70 evrov.

Več in podrobneje o delovanju prvega razprešenega hotela pa v obširni reportaži v naslednjih NOVICAH!

