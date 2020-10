V Slovenskih Konjicah obeležujejo 20 let delovanja Društva Vizija

Društvo Vizija. Pred 20 leti so se lotili težkih in neobdelanih tem, danes pa so prepoznana organizacija z inovativnimi in edinstvenimi programi.

V Slovenskih Konjicah so minuli petek obeležili 20 let delovanja Društva Vizija. Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije je leta 2000 s somišljeniki ustanovila Julijana Kralj, da bi pomagali ženskam z invalidnostjo, tudi invalidkam, ki so žrtve nasilja. Njen avtorski program z nazivom Nasilje nad invalidi je edini v Sloveniji in še danes glavni program, ki ga izvajajo v društvu.

Manjše, a slovesno praznovanje

20 uspešnih let delovanja Društva Vizija so v ožjem krogu povabljenih, v skladu s smernicami NIJZ, obeležili prejšnji petek v konjiškem Domu kulture.

Julijana Kralj se je v svojem nagovoru med drugim spomnila težkih in skromnih začetkov ter trenutkov, ko bi jim skoraj zmanjkalo motivacije, a so s trdno voljo vse izzive doslej uspešno premagali. Pri tem jim je bila vseskozi v podporo tudi Občina Slovenske Konjice. Župan Darko Ratajc se je nekdanji predsednici društva za delovanje zahvalil in ji izročil priznanje, priznanje za dolgoletno vodenje je prejela tudi od kolegov iz rok nove predsednice Barbare Slaček. Zahvalnih listin so se razveselili tudi številni prostovoljci Vizije.

Dogodek, ki ga je vodila Tjaša Kangler, sta popestrila vokalista Tim Ribič in Špela Pokeržnik in razstava članov društva.

Pogled nazaj

Pred nekaj več kot 20 leti so ženske z gibalno oviro pogrešale družbeno podporo za uresničevanje njihovih potreb. Bile so odrinjene na rob družbe, tudi znotraj invalidskih organizacij, nerazumljene.

Ker so bile prepričane, da v Sloveniji potrebujemo delovno telo za reševanje posebnih socialnih in zdravstvenih problematik invalidnih žensk, se je oktobra leta 2000 nekaj posameznic z vizijo odločilo, da ustanovi društvo, ki bo zastopalo njihove interese in jim nudilo podporo. S Konjičanko Julijano Kralj na čelu so ustanovile Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije Vizija.

Lotile so se težkih tem

Odločene, da bodo premaknile meje, so se lotile težkih in družbeno neobdelanih tem, začele so odpirati družbena vprašanja o skrbi za ženske z invalidnostmi, še zlasti o nasilju nad invalidi. Program Nasilje nad invalidi, ki ga je zasnovala Kraljeva, je edinstven v Sloveniji in še danes glavni program, ki ga izvajajo v društvu. Pomembna prelomnica je bilo odprtje Hiše zaupanja v letu 2009, prve varne hiše za žrtve nasilja na vozičkih.

Članice in člani so vztrajali so, tudi v najbolj težkih obdobjih. Danes je Vizija prepoznana invalidska organizacija z inovativnimi in edinstvenimi programi, ki pomembno prispeva k reševanju težav invalidov v Sloveniji.

Društvo je dolgih 19 let vodila pobudnica ustanovitve Julijana Kralj, lani pa je vodenje prepustila Barbari Slaček, a v društvu ostaja aktivna kot namestnica predsednice.

70 članov, 15 prostovoljcev

Program nasilja nad invalidi je eden od petih, ki jih izvajajo v društvu s skoraj 70 člani. S pomočjo 15 prostovoljcev gibalno oviranim nudijo še prevoze, pomoč pri reševanju zdravstvenih problematik in nabavi medicinsko-tehničnih pripomočkov, spremstvo in fizično pomoč, delujejo pa tudi na področju zmanjšanja socialne izključenosti te skupine ljudi.

(Nina Krobat)

