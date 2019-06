V Slovenskih Konjicah o EU in njeni prihodnosti

Tako Slovenija kot tudi slovenske občine imajo od članstva v Evropski uniji (EU) veliko koristi. To je končno sporočilo s posveta o EU, ki so ga pripravili v Slovenskih Konjicah. V pogajanjih o novi finančni perspektivi si bo Slovenija po besedah državnega sekretarja iz Kabineta predsednika vlade mag. Igorja Mallyja prizadevala predvsem za dve prioriteti. Prva je kohezijska politika, na drugem mestu pa prizadevanje, da bi več denarja namenili politiki razvoja podeželja. Na konjiški Občini v prihodnje konkretno denarno pomoč EU pričakujejo pri obnovi Žičke kartuzije in šole Pod goro, pri nadaljnji gradnji sekundarne kanalizacije in še mnogih, tudi manjših projektih.

Več jutri v lokalnem časopisu NOVICE.