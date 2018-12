V Slovenskih Konjicah in Zrečah že imajo podžupana, v Oplotnici in Vitanju imeni še nista znani

V Slovenskih Konjicah nov podžupan, v Zrečah z delom nadaljuje dosedanji podžupan, v

Vitanju in Oplotnici imeni podžupanov še nista znani. Župan Občine Slovenske Konjice je na

mesto podžupana imenoval Primoža Pokliča iz stranke SD. To pa ne bo edini ožji sodelavec. Konjiški župan Darko Ratajc pojasnjuje, da bo poleg podžupana imenoval še dva pooblaščenca. Enega iz vrst SLS in enega iz SDS. “Želim, da se v tem okolju pojavlja več ljudi in več ljudi sodeluje pri delovanju Občine Slovenske Konjice,” je še dodal Darko Ratajc.

