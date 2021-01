V Slovenskih Konjicah in Zrečah na hitrih testih 319 oseb, 30 pozitivnih

Množično testiranje s hitrimi testi so v torek in sredo izvedli tudi v Slovenskih Konjicah in Zrečah.

Množičnega testiranja na covid-19 s hitrimi testi se je v Slovenskih Konjicah in Zrečah ta teden skupaj udeležilo 319 oseb. 30 osebam je test pokazal pozitiven rezultat.

V Slovenskih Konjicah se je testiranja udeležilo 206 oseb, 18 je bilo pozitivnih, v Zrečah pa se je testiranja udeležilo 113 oseb, od teh je bilo 12 pozitivnih.

Osebe, ki jim je test pokazal pozitiven rezultat, so dobile nadaljnja navodila, da pokličejo svojega zdravnika in se z njim dogovorijo, kako naprej.

Testiranje s hitrimi testi bo v Zdravstvenem domu Slovenske Konjice mogoče tudi v prihodnje, kdaj točno in kako, bo znano do jutri. Velikega zanimanja za tovrstno testiranje na tem območju sicer ne zaznavajo. (N. K.)