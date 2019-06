Kronika. Policisti na našem območju so včeraj obravnavali drzni tatvini. V Slovenskih Konjicah sta mlajša tujca zamotila blagajničarko, iz sosednje blagajne pa ukradla kar 2.600 evrov gotovine. Podobno tatvino so obravnavali tudi v Vojniku, kjer so trije storilci uspeli ukrasti dobrih 3.000 evrov.

V Štorah poročajo o kraji električne tehtnice, storilec pa je iz garaže ukradel še ptičjo hišico.