V Slovenskih Konjicah imajo novega gostinca

V Slovenskih Konjicah so danes odprli prostore za pripravo cateringa. Branko Šušterič, ki se z gostinstvom ukvarja že vso življenje, je namreč kletne prostore svoje hiše v Vešeniku preuredil v pravi mali kuhinjski obrat za pripravo hrane.

‘Kuhanje in strežba mi predstavljata pravi izziv, zadovoljni gostje pa mi dajejo energijo za nove kulinarične presežke,” je povedal Šušterič. “Zato je za tiste, želijo pripraviti pogostitev na domu, naš naslov pravi naslov, saj bodo lahko uživali v dogodku, se družili z gosti, naša ekipa pa bo poskrbela za izbrane okuse hrane in pijače.”

Ob odprtju je trak prerezal Darko Ratajc, župan Občine Slovenske Konjice, dogodka pa so se udeležili Brankova družina, svojci, sosedje in drugi povabljeni gostje.

