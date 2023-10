V Slovenskih Konjicah drevi pogovorni večer z makedonskim pisateljem Vladimirjem Jankovskim

V Slovenskih Konjicah bo drevi mednarodna čajanka, pogovorni večer z večkrat nagrajenim makedonskim pisateljem, prevajalcem in urednikom Vladimirjem Jankovskim.

Pogovor, ki bo potekal v srbohrvaškem jeziku v prostorih Doma kulture, bo vodila in prevajala pisateljica Adriana Kuči.

Govorila bosta o njegovi v slovenščino prevedeni knjigi Skrite želje, nemirna potovanja, ki je to leto izšla pri založbi Goga, pa tudi o drugih temah.

Vladimir Jankovski

Vladimir Jankovski je diplomiral iz splošne in primerjalne književnosti v Skopju. Delal je kot urednik pri več založbah. Objavil je tri romane: Večni sedanjik (2010), Nevidne ljubezni (2015) in Skrite želje, nemirna potovanja (2020).

Za Nevidne ljubezni je prejel državno (Racinovo) priznanje za najboljšo prozno delo, za Skrite želje, nemirna potovanja pa državno nagrado roman leta, oba romana sta bila nominirana za mednarodno nagrado balkanika, slednji tudi za nagrado Evropske unije za književnost. Ukvarja se tudi s književnim prevajanjem. Za prevod Penelopiade Margaret Atwood je prejel nagrado zlato pero, ki jo podeljuje Združenje književnih prevajalcev Severne Makedonije.

Skrite želje, nemirna potovanja