V Slovenski Bistrici že 8 okuženih s koronavirusom

Na območju občine Slovenska Bistrica je že 8 okuženih oseb z novim koronavirusom. V lokalni skupnosti so zaskrbljeni, občane pozivajo k previdnosti in upoštevanju priporočil NIJZ.



»Občane pozivamo, da se dejansko izogibajo druženja v skupinah z več kot 50 ljudmi, da držijo socialni odmik med ljudmi, upoštevajo higieno rok – to je zelo pomembno, in seveda, da v zaprtih prostorih nosijo zaščitne maske,« poudarja poveljnik Civilne zaščite občine Slovenska Bistrica Branko Hojnik.

Prav tako priporočajo, da se ne uporablja igral na otroških in športnih igriščih, ker so tudi lahko vir okužb. Vodstvo doma starostnikov, slovenskobistriške enote doma dr. Potrča Poljčane, je že prejšnji teden preventivno zaprlo dom za obiskovalce.

Posebne ukrepe so vpeljali tudi na bazenu v Slovenski Bistrici, kjer so omejili število kopalcev na največ 103. Bazen preko dneva tudi trikrat za eno uro zapro in v tem času razkužujejo opremo. (B. P.)