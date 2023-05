V Slovenski Bistrici ustanovili Lokalni odbor Gibanja Svoboda

V Slovenski Bistrici so v tem tednu konstituirali lokalni odbor stranke Gibanje Svoboda. Odbor bo vodil dr. Vito Martinčič.

Stranka je na lanskih lokalnih volitvah v občini Slovenska Bistrica dosegla dober rezultat, saj je v 31-članskem svetu dobila sedem mandatov. »Predvsem smo politično novi ljudje, a tudi brez nahrbtnikov preteklih zamer. Premoremo veliko znanja in smo predstavniki različnih generacij. To je naša prednost,« ocenjuje Martinčič. Med načrti pa omenja odprtje pisarne lokalnega odbora stranke v Sl. Bistrici in aktivno sodelovanje pri projektih. Med njimi so med drugim: ponovna vzpostavitev davčne pisarne, izvedba kolesarske poti Slovenska Bistrica – Pečke, izboljšanje EE infrastrukture, pa tudi aktivno razreševanje aktualnih problematik, kot je dogajanje okoli vetrnih elektrarn …

Kot so še sporočili iz novoustanovljenega lokalnega odbora bodo v izvršnem odboru stranke Goran Krajnčič, Nika Gerdovič ter Luka Zorko – slednji je tudi vodja svetniške skupine stranke v občinskem svetu Občine Slovenska Bistrica. Izvršni odbor bo izvolil podpredsednika lokalnega odbora stranke; za dve podpredsedniški mesti sta predlagana Marjana Brezovšek in Ljubo Poles.