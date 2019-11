V Slovenski Bistrici so obeležili 40-letnico Obrtno-podjetniške zbornice

Območna obrtno-podjetniška zbornica Slovenska Bistrica je sinoči v Bistriškem gradu s srečanjem članov in slavnostno prireditvijo obeležila 40 let obstoja in uspešnega delovanja.

Predsednica Silvija Strižič se je v kratkem nagovoru sprehodila skozi bogato zgodovino slovenskobistriške zbornice ter podelila jubilejna priznanja članom. Kar 29 priznanj za 10-, 20- oziroma več-desetletno delovanje v obrti in podjetništvu je podelila.

Blaž Cvar, član upravnega odbora Obrtne zbornice Slovenije je v imenu OZS podelil posebna priznanja, zlate ključe, za dolgoletno uspešno delo na področju obrti in podjetništva ter aktivno delo v organih zbornice. Prejeli so jih Ivan Šoštarič, Vojko Šoba in Jožef Ogrizek. Bistriška zbornica pa je prejela srebrni pečat Obrtne zbornice Slovenije za dolgoletno povezovanje obrtnikov in podjetnikov ter krepitev obrtno-podjetniškega zborničnega sistema. (Bojana Petelinšek, foto BRBRE)