V Slovenski Bistrici so danes odprli prenovljeno Kopališče

Župan dr. Ivan Žagar in direktor Zavoda za šport Marjan Štimec sta danes uradno odprla prenovljeno Kopališče v Slovenski Bistrici.

1 od 3

Bazen so v minulih mesecih popolnoma prenovili in tudi povečali, tako da zdaj meri 25 krat 17 metrov. Za vse občane Slovenske Bistrice bo vse poletje kopanje brezplačno.

Obeta se tudi živahno dogajanje. Ob bazenu, ki je v upravljanju Zavoda za šport, so uredili gostinski lokal Pool bar, katerega najemnik bo poleg napitkov in prigrizkov poskrbel tudi za pester spremljevalni program: »V sodelovanju z drugimi želimo organizirati letni kino, popoldanske zabave ob bazenu, animacije za otroke, praznovanja rojstnih dni za otroke, želimo si izvest koncerte z lokalnimi glasbeniki v živo in podobno. Ker je tik ob bazenu tudi večnamensko igrišče za košarko, odbojko in premični goli za nogomet, pa bomo organizirali tudi kake manjše športne turnirje,« načrtuje najemnik Aljaž Pristovnik. (B. Petelinšek)