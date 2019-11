V Slovenski Bistrici se že pripravljajo na praznični december. Dopoldne so na mestnem trgu postavili visoko novoletno smreko, ki jo je letos darovala Fanika Prelog iz Slovenske Bistrice. Drevo je postavila ekipa tukajšnje enote Elektra Maribor, Komunale in RIC-a.

Prav na tem trgu vsako leto sredi decembra oživi Božični sejem z domačo praznično ponudbo. Ob popoldnevih in večerih se sejem spremeni v živahno prireditveno prizorišče z obiskom dedka Mraza, glasbenimi in plesnimi nastopi ter koncerti, ki bodo tokrat popestrili predvsem zadnje dneve letošnjega leta.

V neposredni bližini, pri Marijini cerkvi, bo letos oživela še pravljična dežela s Snežno kraljico, artisti na hoduljah, lutkovnimi predstavami, nastopi, ustvarjalnimi delavnicami … Tam si boste lahko ogledali tudi žive jaslice. Številne decembrske prireditve za otroke in za odrasle bodo sklenili s silvestrovanjem na prostem. (Bojana Petelinšek, foto MM)

