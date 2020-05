V Slovenski Bistrici se odpira nov salon s poročnimi oblekami

Oplotničanka Nataša Kukovič je na Žolgarjevi ulici 2 odprla poročni salon Skoraj poročena. Lastnica pravi, da je na Bistriškem to nekaj novega, po njenih informacijah bi to naj bila ena redkih prodajaln, v kateri je možno kupiti poročno obleko v območju Slovenske Bistrice. V salonu bodo tako prodajali kot izposojali poročne obleke, ponujali bodo tudi dekliške svečane obleke. Kasneje nameravajo nabor oblačil razširiti na fantovske svečane obleke in obhajilne obleke. Sicer pa bodo tudi kot edini v Sloveniji ponujali pomerjanje poročnih oblek na domu. Posebno pozornost bodi namenili tudi poročnim oblekam za močnejše postave. Trgovina bo odprta po dogovoru s strankami in ne bo imela stalnega odpiralnega časa. (Anja Sobočan)

