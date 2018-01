V Slovenski Bistrici še danes brezplačne predstavitve joge

Vse več ljudi na Bistriškem spoznava blagodejne učinke joge. Konec septembra odprt novi OM Yoga center se je namreč dobro prijel. V ponedeljek se začenja novo trimesečje vadb. Še danes pa v centru prirejajo dan odprtih vrat, ko lahko vsakdo brezplačno spozna različne jogijske stile vadb, glede na osebni karakter, fizično in psihično pripravljenost.

V naslednjem trimesečju vpeljujejo tudi novost – OM Chanting, napoveduje vodja centra Manica Maček in pojasni: »To je tehnika, kjer se poje »om«, to je univerzalna mantra, ob čemer se čisti tako notranjost kot telo posameznika in tudi celotna okolica. OM Chanting vodi k bolj srečnemu življenju.«

Takole pa je bilo v OM Yoga centru včeraj, ob uvodnem dnevu odprtih vrat. Potekale so predstavitve Joge za otroke, Ashtanga Vinyase, klasične Hatha joge ter OM Chantinga. Center je »pokal po šivih«.

