V Slovenski Bistrici prenovljeni SPAR ponovno odprl svoja vrata

SPAR Slovenija je s svojo trgovino na Žolgarjevi ulici v Slovenski Bistrici prisoten že 19 let. Letos so trgovino popolnoma prenovili in sodobnejši hipermarket je svoja vrata ponovno odprl danes, 28. novembra.

Kot so sporočili iz podjetja SPAR Slovenija, so v dobrem mesecu in pol uspeli popolnoma prenoviti obstoječi hipermarket. Prenova je zajemala posodobitev njene zunanjosti in notranjosti, kjer so uredili tudi nove oddelke.

Notranjost je zdaj v skladu z modernimi trgovskimi smernicami v naravnih tonih in materialih, veliko pozornost pa so namenili svežemu programu. V ospredje trgovine je umeščen sodobno oblikovan oddelek sadja in zelenjave, ki vključuje tudi izdelke slovenskih pridelovalcev, posebej izpostavljenih na lesenem kozolcu. Po novem je ponudba kruha in peciv na voljo na samopostrežnem oddelku s pekovskimi izdelki, novi izgled ima tudi delikatesni oddelek. V prenovljeni trgovini sta dobro založena mesnica in ribarnica. Prav tako ima trgovina oddelek Hitroteke, ki ponuja različne vrste že pripravljenih jedi in obrokov. Tam je na voljo tudi celotna linija dnevno sveže in v trgovini pripravljenih izdelkov SPAR To Go, med katerimi lahko obiskovalci najdejo sendviče, solate, sladice ter mešanice svežega sadja. Vsem, ki želijo opraviti hiter nakup, so na voljo tudi štiri samopostrežne blagajne.

Ekipo 26 zaposlenih vodi poslovodja Irena Ogrizek.

Ob otvoritvi bo podjetje SPAR Slovenija trem lokalnim organizacijam doniralo skupaj 3.000 evrov. Kupci lahko z žetoni v trgovini glasujejo za višino donacije, ki jo bo prejelo vsako izmed predlaganih društev. Izbirajo lahko med Prostovoljnim gasilskim društvom, Leo klubom ali Atletskim društvom – vsa so iz Slovenske Bistrice.