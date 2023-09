V Slovenski Bistrici odličen odziv na Športni vikend

Prvi del Športnega vikenda 2023 je mimo. V Športni zvezi občine Slovenska Bistrica so nad udeležbo na dogodkih navdušeni.

Kot so sporočili, so kar 450 udeležencev našteli v športnem parku na nogometnem turnirju Slovenija Open, v organizaciji Nogometnega kluba Kety Emmi & Impol. In še: »Na kegljišču je potekal turnir v kegljanju v fitnesu Korenjak pa tekmovanju v »Bench presu«. Na teniških igriščih so se mladi tenisači borili za pokale v treh starostnih kategorijah. Na košarkarskem igrišču pa so slovenskemu reprezentantu Klemnu Prepeliču svoje sposobnosti pokazali mladi košarkarji Košarkarskega kluba Kety Emmi Bistrica.

Obenem sta se odvila turnirja v košarki 3 na 3 in odbojkarski turnir mešanih dvojic. Sedem ekip se je v košarki 3×3 borilo za prva tri mesta, v malem finalu so »Košarkarji in Vid« premagali »Team Rače« z 9 proti 7, v finalu pa so »Cigli« prepričljivo premagali »Gaserje« z izidom 20:10. V odbojki na mivki pa so prva tri mesta zasedle ekipe M&M v finalu pa je z 2:1 v nizih ekipa »Hajduk« premagala »Pod vrh«.

Naslednji vikend sledi še turnir v šahu, frizbiju in kolesarki strava izziv Trije Kralji. 22.9 ob 17h bo potekala dobrodelna nogometna tekma med gospodarstvom in negospodarstvom, pred tekmo se bo odvila dražba dresa Marcusa Tevaresa in rokavic Ažbeta Juga in pa otvoritev prenovljenega igrišča z umetno travo,« še dodajajo iz Športne zveze in obenem vabijo k udeležbi! (Foto: Športna zveza Sl. Bistrica)