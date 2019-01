V Slovenski Bistrici o ovirah pri energetskih sanacijah šolskih objektov

V Slovenski Bistrici je včeraj potekala delavnica o ovirah pri financiranju energetskih sanacij javnih šolskih objektov. Pri tem se namreč soočajo tako z administrativnimi, zakonskimi, finančnimi, računovodskimi in tehničnimi ovirami.

Na delavnici so sodelovali številni ravnatelji šol, svetovalci za energetiko, predstavniki Razvojno informacijskega centra, Zavoda za trajnostni in energetski razvoj in drugi, ki sodelujejo pri odločanju in pripravi projektov prenove.

»Delavnica je potekala v okviru projekta Feedschools, katerega partner je tudi občina Sl. Bistrica. Pomembna pa je, ker nameravamo prenoviti številne šolske objekte na Bistriškem. Prihodnji mesec zato načrtujemo energetske preglede teh objektov, nato pa izdelavo idejnih projektov možnih prenov,« je še pojasnila Nataša Pernat iz občine Slovenska Bistrica.

1 od 5