V Slovenski Bistrici nova charter agencija za izposojo plovil

Številni ljubitelji jadranja in morja so se včeraj zbrali v Križeči vasi, kjer so predstavili novo charter agencijo za izposojo plovil – Prima sailing.

Agencijo je odprl Samo Brbre, na Bistriškem znan predvsem po fotografskem studiu. Tako kot je pred več kot četrt stoletja svoj hobi – fotografiranje – spremenil v poklic, zdaj tudi ljubezen do morja in plovbe nadgrajuje: »Še vedno naša primarna dejavnost ostaja fotografiranje, a ker imam rad nove izzive, sem se odločil, da dejavnost, s katero se sicer že vrsto let ukvarjam ljubiteljsko, nadgradim. Tako začenjam z agencijo za izposojo oziroma charter plovil,« pravi Samo Brbre.

Specializirali so se za najem plovil na Jadranu, torej v Sloveniji, na Hrvaškem in tudi v Črni gori. Ponujajo več kot 3000 plovil, od tega največ jadrnic, pa tudi katamaranov, motornih jaht, čolnov in guletov. Njihova internetna stran ponuja možnost, da lahko posameznik vse uredi sam, preko spleta in e-pošte, seveda pa lahko tudi osebno v agenciji v mansardi stavbe Foto Brbre v Slovenski Bistrici.

»Omogočamo online booking, katerega prednost je, da je ponudba plovil ažurirana vsakodnevno večkrat in če plovilo najdete, ga lahko tudi sami direktno bookirate oziroma rezervirate,« poudarja Samo Brbre. V agenciji pa lahko poskrbijo tudi za najem skiperja, nudijo vse potrebne informacije in drugo.

Še to: agencija v aprilu prireja štiridnevni navtični tečaj za skiperje ali člane posadke, ki imajo opravljene teoretične izpite, pa bi radi nadgradili znanje še v praksi pod vodstvom izkušenega pomorca. Tečaj bo potekal v Biogradu na moru.

