V Slovenski Bistrici nadzirajo športna igrišča

V občini Slovenska Bistrica so vpeljali nadzor na športnih igriščih in drugih rekreacijskih površinah, posebno v mestu, že včeraj, še pred vladno odločitvijo. S preventivno prisotnostjo občinskih redarjev in policistov želijo preprečiti zbiranje ljudi tudi na teh mestih. Če to ne bo učinkovito, bodo sprejeli strožje ukrepe.

Prav tako so sklenili, da občina ne bo pobirala najemnin za poslovne prostore v lasti Občine. To velja ves čas veljavnosti Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja storitev potrošnikom.

Od danes, od poldneva, pa tudi na območju občine Slovenska Bistrica velja odredba o prepovedi kurjenja v naravnem okolju. S tem želijo zagotoviti operativno delovanje gasilskih enot, zaradi razglašene epidemije. (B. P.)