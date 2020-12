V Slovenski Bistrici letos prav poseben praznični december

Kljub tako zelo drugačnemu letu skušajo v Slovenski Bistrici prebivalcem obogatiti in polepšati praznične dni. Toplino decembrskemu vzdušju daje praznična okrasitev, razsvetljava in ureditev osrednjega mestnega trga. S sprehodom pod svodom lučk lahko Bistričani v krogu družine, sami ali pa v dvoje doživijo pravljično deželo.

Kako do dedka Mraza?

Del praznične zgodbe pa delijo tudi z najmlajšimi, ki so bili letos prikrajšani za marsikatero doživetje. »Tudi letos se jim bodo pridružili Snežna kraljica, sv. Miklavž, dedek Mraz, miška Frida, ježek Rudi, škratovka Julka in njeni škratovski prijatelji ter različni pravljični junaki. Le da bodo tokrat prišli malce drugače … Vsak dan od 14. do 30. decembra, ob 17. uri (razen 25. in 26. decembra) bodo lahko otroci s pomočjo interneta, računalnikov in pametnih telefonov pokukali k pomočnikom dedka Mraza in jim tudi s svojo pomočjo in namigi pomagali najti pot do njega,« vabijo otroke in družine k spremljanju decembrske pravljične zgodbe.

Dogodivščine pravljičnih junakov bodo našli na Facebooku (Praznična Bistrica, TIC Slovenska Bistrica, FridinaMišnica) ali na Youtube kanalu, sledijo pa jim lahko tudi s pomočjo QR kod, ki so jih izobesili na trgu. (Foto: Nina Pufič)