V Slovenski Bistrici bo v soboto atletski miting

To soboto popoldne bo v Slovenski Bistrici atletski miting, prva večja letošnja atletska prireditev, ki šteje tudi za ligo Telekom Slovenije 2020.

Miting bo potekal nekoliko drugače kot minula leta. Zaradi znanih razmer, povezanih z virusom Covid-19, bo tekmovanje namenjeno samo slovenskim atletom in atletinjam. Mednarodna tekmovanja so namreč v tem trenutku še prepovedana. Prav tako bo ne bo gledalcev.

Tekmovalna sezona se začenja

Je pa zelo pomembno za slovensko atletiko in šport na splošno, da se bo tekmovalna sezona pričela, čeprav pod posebnimi pogoji. Kot so sporočili organizatorji, bo na sporedu 9 moških članskih disciplin ter 10 ženskih članskih disciplin. Prav tako bodo na sporedu še nekatere metalske discipline za starejše in mlajše mladince in mladinke ter tek na 60 metrov za pionirje in pionirke. Ena od glavnih disciplin bo tradicionalni Stepišnikov memorial v metu kladiva za člane in članice, kjer pričakujejo nastope vseh najboljših slovenskih metalcev tega orodja.

»Svoj nastop je potrdila večina najboljših slovenskih atletov, tako da bo tekmovanje kljub izostanku tujcev na zelo kvalitetnem nivoju,« pravi direktor mitinga Boštjan Fridrih, ki pričakujejo okoli 300 tekmovalcev.

Nadejajo se kakšnega državnega rekorda.

Velika pričakovanja pa imajo tudi od domačih atletov: »Nino Celec se vrača po poškodbi in bo eden glavnih favoritov pri skoku v daljino pri članih. Potem bo nastopila Gala Trajkovič, v teku na 300 m in bo imela zelo močno konkurenco. Klemen Španring, naš perspektiven dolgoprogaš, bo nastopil v teku na 3000 metrov. Nastopili pa bodo še mnogi mladi, ki se bodo pokazali na domačem štadionu in seveda upamo na čim več medalj domačinov.«

Atletska liga Telekom Slovenije 2020

Miting bo štel za Atletsko ligo Telekom Slovenije 2020 in bo prvi v seriji šestih tekmovanj, ki bodo štela za skupni seštevek (ob Bistrici še mitingi v Mariboru, Ljubljani in Novem mestu ter Finale atletskega pokala Slovenije za člane in Državno prvenstvo za člane). Za nagradni sklad na posameznih mitingih ter za skupni denarni sklad lige bo poskrbela Atletska zveza Slovenije. (B. P.)