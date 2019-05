V SLG Celje so že predstavili repertoar prihajajoče sezone

V Slovenskem ljudskem gledališču (SLG) Celje so že predstavil repertoar gledališke sezone 2019/20. Premierno bodo uprizorili sedem predstav, pet na velikem odru in dve na malem. Prvič bodo uprizorili kar nekaj tekstov, ki bodo doživeli ali krstno ali prvo slovensko uprizoritev, v novi sezoni pa bodo prvič sodelovali tudi z dvema režiserjema iz tujine, ki nista z območja bivše Jugoslavije.

Kot je pojasnila upravnica SLG Celje gledališča mag. Tina Kosi bodo sezono odprli z nagrajeno monodramo Večni otrok izraelske dramatičarke Nave Semel v režiji Yonatana Esterkina, v kateri sledimo pripovedi matere, ki rodi otroka z Downovim sindromom. Nadaljevali bodo z dramsko noviteto Rajzefiber Gorana Vojnovića v režiji Anice Tomić in koprodukciji s Prešernovim gledališčem Kranj, ki preizprašuje odnos med materjo in sinom ter naslavlja problem migracij v današnjem času. Sledila bo politična satira mlade dramatičarke Ize Strehar Vsak glas šteje v režiji Ajde Valcl, ki je bila nagrajena na natečaju za Žlahtno komedijsko pero. Nato se bosta zvrstili glasbeno-gledališka pripoved Gogoljeve klasike Plašč v režiji Juša A. Zidarja in drama Očiščenje Sofi Oksanen v režiji Jaarija Juutinena, ki odpira problematiko druge svetovne vojne in današnjega časa skozi usodo družine.

Sezono bodo sklenili s klasiko Oblast teme Leva Nikolajeviča Tolstoja v režiji Maše Pelko, katere tema je grobo podeželsko življenje 19. stoletja. Za otroke bodo premierno uprizorili predstavo Heidi avtorice Johanne Spyri v režiji Ivane Djilas.

Predvpis abonmajev bo potekal med 3. in 29. junijem 2019, in jesenski vpis abonmajev, ki bo potekal od 2. do vključno 12. septembra 2019. Obstoječi abonma so obogatili z dodatno predstavo.