V Sl. Bistrici včeraj izročili priznanja občinskim nagrajencem

Zaradi razglasitve epidemije so bili v občini Slovenska Bistrica primorani odpovedati letošnjo slavnostno akademijo, ki bi naj potekala v marcu. Podelitev priznanj in nagrad so tako izpeljali včeraj v ožjem krogu prisotnih.

Listino občine Slovenska Bistrica je prejela Glasbena šola Slovenska Bistrica za izjemne uspehe in dosežke na področju glasbenega izobraževanja v Sloveniji in tujini ter 70 let delovanja. Priznanja občine pa so prejeli: Ribiška družina Slovenska Bistrica za uspešno 60-letno delo na področju gojitve rib, varstva voda in okolja ter sladkovodnega športnega ribolova, Mirko Munda s Pragerskega za dolgoletno in uspešno delo na področju novinarstva in publicistike ter pri odkrivanju lokalne zgodovine, in Aktiv kmečkih žena Kebelj za požrtvovalno delo članic pri ohranjanju kulturne dediščine in podob naših krajev ter 40 let delovanja.