V Sl. Bistrici odprli žalno knjigo v slovo Marjanu Štimcu

Minuli torek je umrl Marjan Štimec, dolgoletni direktor Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica. Na Zavodu so v spomin nanj odprli žalno knjigo, na voljo je v sejni sobi danes od 12. do 19. ure, v petek od 8. do 19. ure, v soboto od 8. do 12. ure, v ponedeljek od 8. do 19. ure ter v torek od 8. do 12. ure.

Marjan Štimec je Zavod vodil skoraj dve desetletji. V tem času se je športna infrastruktura v občini močno izboljšala. Sicer pa je bil vse življenje povezan s športom, predvsem z atletiko.

Kot tekmovalec je v članski konkurenci sedemnajstkrat osvojil naslov slovenskega prvaka v suvanju krogle, v tej disciplini je bil slovenski rekorder skoraj dve desetletji. Po tekmovalni karieri se je posvetil treniranju, 17 let je treniral tudi olimpijca Mirana Vodovnika, ki je še sedaj slovenski rekorder v suvanju krogle.

Štimec je dolga leta uspešno vodil tudi atletski klub v Slovenski Bistrici in miting v tem mestu, s katerim se tradicionalno začenja članska atletska sezona pri nas, popeljal na visoko raven izvedbe. Za svoje delo v atletiki je leta 2014 prejel zlato plaketo AZS.

Bil je tudi dolgoletni starešina Lovske družine Laporje, prav tako pa je bil vrsto let dejaven tudi v lokalni politiki.

Umrl je minuli torek, 10. novembra, v 70. letu starosti.