V Sl. Bistrici kmalu odprtje novega vrtca

Novi vrtec v Ozki ulici v Sl. Bistrici je zgrajen. V teh dneh pričakujejo uporabno dovoljenje, najverjetneje v maju pa se bodo vanj že lahko preselili, pričakuje Irena Jereb, vodja oddelka za družbene dejavnosti na Občini.

V občini Slovenska Bistrica letos nameravajo izpeljati še nekatere druge naložbe na področju družbenih dejavnosti: začela se je že gradnja vrtca v Laporju. Pri 2. osnovni šoli bodo do jeseni dogradili prizidek za šolsko kuhinjo. Knjižnica se bo širila, zato bo občina letos odkupila sosednjo hišo, v naslednjih letih pa jo bodo še obnovili. Obnova mestnega kopališča naj bi se letos začela in končala do poletne sezone 2020. Začeli so že z nadzidavo zdravstvenega doma, s čimer bodo zagotovili prostore za Center za krepitev zdravja in dodatne ambulante. Lotili pa se bodo tudi priprave dokumentacije, na podlagi katere bodo prihodnje leto širili vrtec na Keblju in pa temeljito prenovili športno dvorano Bistrica.

