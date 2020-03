V Sl. Bistrici jutri odpirajo dežurno informacijsko pisarno

V Sl. Bistrici jutri, v torek, odpirajo dežurno informacijsko pisarno. Preko te pisarne bodo odslej organizirali pomoč občanom, ki so oboleli in so v domači oskrbi, pa nimajo pomoči svojcev in možnosti oskrbe s hrano, zdravili in drugimi nujnimi zadevami.

»V pisarni bosta ves čas prisotna dva, ki bosta sprejemala klice ter preusmerjala potrebne informacije na tiste naslove, ki bodo organizirali pomoč,« pojasnjuje župan dr. Ivan Žagar. Pomoč bodo organizirali s pomočjo krajevnih skupnosti in krajevnih organizacij Rdečega križa.

Poziv prostovoljcem

»Sočasno pa smo danes tudi pozvali k prostovoljni pomoči zdrave občanke in občane. Tudi seznam prostovoljcev bomo vodili preko te informacijske pisarne,« dodaja župan.

Vabijo prostovoljce, ki so pripravljeni pomagati pri nujnem varstvu otrok tistim staršem, ki opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah.

Prav tako pozivajo tudi zdrave občane in občanke, ki so pripravljeni nuditi pomoč pri dostavi hrane in zdravil obolelim in starejšim, ki nimajo svojcev, oz. ki nimajo možnosti oskrbe s hrano in nujnimi zdravili, da se javijo na dežurno pisarno. (B. Petelinšek)

Dežurna pisarna

24-urno dežurno pisarno, ki deluje v okviru občinskega štaba CZ, dobite na številko 02/ 843 28 55 oziroma po elektronski pošti: obcinaslb@gmail.com. Pisarna bo delovala od 17. marca 2020 od 8. ure in do preklica.