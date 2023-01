V skupini podjetij Marovt Group stavijo na energijo sonca: kako deluje novi Teslin hranilnik?

Skupina Marovt Group. Z namestitvijo sončnih elektrarn in Teslinega hranilnika želijo pomembno oklestiti stroške porabljene električne energije. S sončno energijo v skupini Marovt trenutno pokrijejo okoli 20 odstotkov potreb. Imajo smele cilje, ki gredo v smer višje samooskrbe.

V skupini Marovt Group stavijo na obnovljive vire energije. V zadnjih dveh letih so na strehah vseh svojih podjetij skupaj namestili štiri sončne elektrarne skupne moči 1,3 megavata, pred kratkim pa so kot eno redkih podjetij v Sloveniji končali še namestitev velikega Teslinega hranilnika energije. Z naložbami želijo pomembno oklestiti stroške električne energije, pravi vodja investicij v skupini Marovt Jure Hundrič.

Zapolnili vse strehe obratov

Prvo sončno elektrarno so leta 2021 priključili na novem obratu v Slovenski Bistrici, saj je bila ta lokacija najbolj primerna zaradi svoje postavitve in lege. Nato so konec istega leta postavili večjo elektrarno na Stranicah, lani pa še dve elektrarni na strehi obrata v Ločah. Trenutno zaključujejo postavitev pete elektrarne na strehi podjetja Mteh v Slovenski Bistrici.

Naložba se v skupini, ki vsako leto porabi okoli osem gigavatnih ur električne energije, vsekakor izplača, pravi Hundrič, saj so z izgradnjo sončnih elektrarn in reorganizacijo dela lani porabo že zmanjšali za dve gigavatni uri.

