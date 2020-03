V Skupini Impol v Sl. Bistrici kljub epidemiji veliko povpraševanje po izdelkih

Epidemija vpliva tudi na delo v Skupini Impol v Slovenski Bistrici. Trenutno imajo visoko povpraševanje po izdelkih. Delajo vse, kar je v njihovi moči, da kupcem pravočasno zagotavljajo naročeno. Zavedajo se odgovornosti za zdravje zaposlenih, hkrati pa tudi odgovornosti za zagotavljanje njihove finančne varnosti – so zapisali v včerajšnjem obvestilu za javnost.



V skupini Impol so zaradi širjenja koronavirusa sprejeli številne ukrepe za zmanjševanje tveganj: Med drugim so ukinili malico v skupni jedilnici, vzpostavili sistem razkuževanja garderob, predpisane so distance med ljudmi, vsem zaposlenim so zagotovili dezinfekcijska sredstva. Odpovedali so vsa službena potovanja, minimalizirali število sestankov, kdor lahko, dela od doma. Začeli bodo tudi preventivno meriti telesno temperaturo zaposlenim.

Kot so še zapisali v izjavi za javnost, pa ta hip še ni mogoče podati ocene, kako bodo trenutni dogodki vplivali na poslovanje skupine Impol. Če bo sprejet ukrep na nivoju EU ali na nacionalnem nivoju o zaustavitvi proizvodnega procesa, bodo v skladu s tem tudi delovali. (B. P. Slika je simbolična.)