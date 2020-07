V Škednju so četrtki rezervirani za treninge

Na poligonu za motokros v Škednju pri Slovenskih Konjicah so četrtkovi popoldnevi rezervirani za treninge. V povprečju se jih udeležuje med 20 in 30 voznikov, ki pa morajo v tem obdobju – predvsem v boksih, spoštovati tudi nekatere ukrepe za preprečevanje koronavirusa. Predsednica Avto-moto društva Slovenske Konjice Vilma Ledinek motorističnim navdušencem polaga na srce, da naj svoj adrenalin sproščajo na progi, ne pa po različnih poteh na Konjiški gori in drugje po gozdovih, kjer je to zelo nevarno, po drugi strani pa še moteče za živali. V prihodnje naj bi na urnik treningov dodali tudi po eno soboto na mesec. Vodstvo konjiškega Avto-moto društva je namreč z domačini že doseglo dogovor, na podlagi katerega bo to mogoče. Še vedno pa načrtujejo izpeljati tudi dirko slovenskega pokalnega prvenstva (30. avgusta), vendar brez gledalcev. (J. M.)