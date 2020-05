Na poligonu za motokros v Škednju pri Slovenskih Konjicah so znova zahrumeli motorji. Tam sicer še ni bilo tekme za slovensko pokalno prvenstvo, ki je bila za 10. maj načrtovana pred koronakrizo, so pa v četrtek izpeljali prvi trening po dolgem času. Udeležilo se ga je približno 25 motokrosistov, koledar tekem pod okriljem AMZS pa še usklajujejo. V Škednju sta sicer tudi letos predvideni dve tekmi – ena za pokalno in ena za državno prvenstvo. (Jure Mernik)