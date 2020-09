V sezoni gripe več testiranj, a ne za vse

Prvi šolski dnevi so, kot je bilo pričakovati, prinesli tudi večjo možnost prenosa okužb, ne samo z novim koronavirusom, pač pa tudi drugih nalezljivih bolezni. V jesenskem času se vsako leto pojavi povečano število respiratornih obolenj, ki se nadaljujejo v zimo. In če so skeptiki ob izbruhu pandemije koronavirusa ‘mirili,’ da gre le za novo obliko gripe, kar glede na podobne simptome niti ne čudi, pa zdaj že vemo, da temu ni tako. »Zanesljivo lahko okužbo z novim koronavirusom izključimo le z mikrobiološkim testiranjem,« pojasnjuje mag. Janja Blatnik, dr. med., specialistka pediatrije in infektologije v Splošni bolnišnici (SB) Celje.

Razlika le v izgubi vonja in/ali okusa, a ne pri vseh

Potek okužbe je namreč precej podoben kot pri ostalih virozah z respiratornimi simptomi: »Kadar se pojavita izguba okusa in vonja, ali samo eden od teh simptomov, skoraj zanesljivo okužbo povzroča novi koronavirus.« Ob tem predstojnica Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja v SB Celje doda, da se izguba vonja pojavi brez nahoda: »Pojav nahoda sicer ni značilen simptom okužbe z novim koronavirusom, lahko pa je pridružen.«

Ob okužbi dihal in vročini ostanimo doma

Od začetka pandemije nas pristojni svarijo, da je preventiva izjemnega pomena: »Med te sodi tudi navodilo, da v primeru znakov okužbe s prizadetostjo dihal in z vročino ostanemo doma do popolne ozdravitve oz. do izključitve okužbe z novim koronavirusom pri osebah, ki so pri svojem delu lahko vir okužbe za večje število ljudi, pri šolarjih, pri otrocih, ki obiskujejo vrtce.« Ob tem je, če je le možno, najboljša samoosamitev, da bi torej preprečili širjenje virusa v večji množici ljudi, še zlasti med: »Ranljivo populacijo, torej starejšimi in vsemi, ki so zaradi svoje bolezni imunsko oslabeli,« svari mag. Blatnikova. To je čas, ko je družba na preizkušnji, sami smo namreč odgovorni za svoje zdravje in posledično tudi za druge, a na drugi strani mnoge skrbijo tudi osebne finance v primeru bolniške odsotnosti ali celo popolna izguba prihodkov v primeru samozaposlenih, ki jim nadomestilo za začasno zadržanost od dela pripada šele po 30. dnevu upravičene bolniške odsotnosti.

Ob pojavu gripe več testiranj

Kot zapisano, šele s testiranjem vemo, za katero vrsto okužbe gre, zato je v času gripe pričakovati več testiranj: »Toda ob vsakem prehladu, glede na število virusnih okužb v jesenskih in zimskih mesecih, ne bo možno. Zato stroka že pripravlja priporočila, kdaj bo testiranje nujno, kdaj priporočeno in kdaj ne bo potrebno.«

Cepljenje proti gripi

Stroka vsako leto svetuje cepljenje proti gripi, bolj ogrožene skupine celo poziva, naj se odločijo za cepljenje: »Gripa je resno obolenje, ki vsako leto zahteva pomembno število življenj, pogosto zdravljenje na oddelkih intenzivne terapije in je znana po številnih zapletih in bakterijskih super infekcijah,« razlaga sogovornica: »Zato tudi letos močno priporočamo cepljenje proti gripi vsem, ki nimajo s strani zdravnika postavljene kontraindikacije.«

