Vrhunec največje turistične prireditve na Šentjurskem, tradicionalnega Šentjurjevega, je potekalo včeraj, ko so pripravili sejem, tekmovanje v kuhanju kisle župe, Jurijev pohod, otroško Jurčkovanje, Šentjurjeve igre, tekmovanje v vlečenju vrvi in v balinanju, revijo narodno-zabavnih ansamblov in večerno veselico.

