Včeraj so v Šentjurju izpeljali 21. atletski miting. Dve zmagi sta v članski konkurenci zabeležila tudi atleta celjskega Kladivarja – Jan Vukovič, ki je napadal celo državni rekord, je bil z osebnim rekordom 2:21,63 najhitrejši na 1.000 metrov, v skoku v daljino pa je bil najdaljši Martin Medvešek – skočil je 6,75 metra.

Tokrat so miting, kot so dejali organizatorji najverjetneje samo izjemoma izvedli ob koncu poletnih počitnic in ne okoli prvomajskih praznikov. Predvsem pri mitingu mladih je bila zato udeležba skromnejša. Kljub vsemu pa so zabeležili skoraj dvesto startov, imeli mednarodno udeležbo, doseženi pa so bili kar trije državni rekordi atletov iz Bosne in Hercegovine.

Foto: Atletski klub Asfalt Kovač Šentjur

