V Šentjurju bosta jutri trčila vlaka: pripravljajo eno največjih vaj zaščite in reševanja

Na železniški postaji v Šentjurju jutri pripravljajo eno največjih regijskih vaj Uprave za zaščito in reševanje na tem območju. V vaji bo sodelovalo skoraj 300 oseb – gasilcev, reševalcev, policistov, vojakov, pripadnikov civilne zaščite in drugih, ki bodo preverjali, kako usposobljeni so za primer hudega trčenja vlakov in izlitja nevarne snovi. Vaja se bo začela ob 9.45.

Poveljnik Gasilske zveze Šentjur in namestnik vodje vaje Martin Cmok opozarja, da bo tako vse do poldneva na območju železniške postaje veliko ljudi, interventnih vozil s sirenami, tudi helikopter. Ukrepali bodo, kot bi šlo za resnično nesrečo, a ker bo šlo za vajo, naj ne bo panike. Kdor bi si želel vajo ogledati, naj na območje zbirnih mest pride do 9.30.

Zapore cest

Cmok sporoča, da bodo občasne zapore na cesti med Šentjurjem in Grobelnim, popolna zapora pa bo na cesti od Zdravstvenega doma proti Hruševcu.