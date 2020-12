Tudi na Štajerskem zbirajo pomoč za prebivalce Hrvaške po potresu

V Rogatcu so na pobudo občanov včeraj začeli akcijo zbiranja pomoči za žrtve potresa na Hrvaškem, pomoč danes zbirajo tudi v Šmarju pri Jelšah, Slovenski Bistrici.

V Rogatcu so že včeraj zbrali zelo veliko dobrin, od hrane do odej in higienskih pripomočkov. Zjutraj so prve pošiljke že začeli voziti na Hrvaško.

Občani, ki še želijo pomagati, lahko to dopoldne do 10. ali najpozneje 11. ure v gasilski dom Rogatec še prinesejo predvsem higienske pripomočke za otroke, plenice, zobne paste in ščetke, vlažilne robčke in podobne izdelke za osebno nego.

Pomoč v Šmarju pri Jelšah

Pomoč za prebivalce Petrinje danes zbirajo tudi v Šmarju pri Jelšah. Topla oblačila in odeje, vodo, pakirana živila in higienske pripomočke lahko občani do 15. ure prinesejo v gasilski dom v Šmarju pri Jelšah.

Najbolj nujne stvari, ki jih ljudje na prizadetem območju potrebujejo, so:

– topla oblačila, odeje

– voda

– pakirani živilski artikli: moka, olje, riž, sladkor, sol, testenine, mesne, ribje konzerve, juhe, namazi, trajno mleko, toast kruh, narezan kruh, suho sadje, oreščki …

– higienski pripomočki: milo, šampon, zobna pasta, ščetke za zobe, britvice za enkratno uporabo, vlažni in papirnati robčki, toaletni papir v rolicah, higienski vložki …

– osebna zaščitna oprema: zaščitne maske, zaščitna oblačila, rokavice, očala, antibakterijski vlažilni robčki, razkužila, sredstva za razkuževanje prostorov …

Dodatne informacije:

– Alojz Stoklas, poveljnik štaba CZ, 041 441 227

– Miha Šket, poveljnik PGD, 031 514 848

Tudi v Slovenski Bistrici

V Slovenski Bistrici bodo pomoč zbirali od 14. ure do 17. ure pred GASILSKIM DOMOM V SLOVENSKI BISTRICI.

V Petrinjo na pomoč slatinsko podjetje

Prebivalcem Petrinje naj bi danes na pomoč priskočilo tudi gradbeno podjetje Kita-ak gradnje iz Rogaške Slatine.

Odziv jih je presenetil

Koordinatorica akcije v Rogatcu Maja Šturbej je zjutraj za Radio Rogla povedala, da so bili občani Rogatca včeraj zelo pretreseni, saj so tudi sami čutili močan potres, ki je zelo prizadel sosednjo državo. Na Facebooku so se pojavile pobude za zbiranje pomoči in v zelo kratkem času so občani darovali zelo veliko dobrin. V velikem številu so se odzvali tudi občani, ki imajo primerna vozila za prevoz zbranih izdelkov na Hrvaško.

“Pomoč bo zagotovo prišla v prave roke, saj sodelujemo tudi s hrvaškim Rdečim križem,” je poudarila Maja Šturbej. Pravi, da bodo glede na situacijo po potrebi še organizirali kakšno podobno akcijo.

Dodaten izziv je predstavljala koordinacija akcije tudi zaradi ukrepov zaradi epidemije koronavirusa.