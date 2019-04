V Rogatcu pri streljanju z možnarjem poškodovan občan

Kronika. Precej pestro je bilo med minulim podaljšanim vikendom tudi na področju kronike. Najprej v Rogatec, kjer se je na Žahenberški cesti občanu pri pripravi streljanja z možnarjem vžgalo eksplozivno sredstvo. Požar so gasili gasilci PGD Rogatec, Donačka gora in Dobovec pri Rogatcu. Ranjeno in opečeno osebo so odpeljali v celjsko bolnišnico.

V Ložnici pri Celju je zagorelo v dimniku stanovanjske hiše, posredovali so celjski poklicni gasilci in gasilci z Babnega. V Vinogradni ulici v Slovenskih Konjicah pa se je pri košnji trave poškodoval občan.